Découvrez les réactions de Sebastian Vettel, Lewis Hamilton et Max Verstappen après l’arrivée du Grand Prix de Belgique.

Sebastian Vettel, 1er : « Je n’en reviens pas que j’ai désormais plus de victoires qu’Alain Prost ! J’ai pris un excellent départ mais je ne suis pas sûr que Lewis m’a vu dans Kemmel car il m’a fort tassé sur la gauche. L’an dernier, j’avais raté la victoire pour peu de choses. J’avais une revanche à prendre et je l’ai prise. Dès que j’ai pris la tête, je me suis relaxé. Le restart après le Safety Car fut excellent et cela m’a permis d’avoir une course très tranquille. Je n’ai pas perdu beaucoup de temps dans le trafic. Cela m’a permis de contrôler la course. Lewis n’a plus cherché à revenir sur moi lors des 15 derniers tours. Je me suis bien amusé et j’ai pris du bon temps dans une Ferrari plus rapide que jamais. »

Lewis Hamilton, 2e : « Bravo à Seb pour sa victoire ! Il la mérite bien. J’ai essayé de résister lors du départ mais il m’a doublé dans un trou de souris. J’ai continué à attaquer pour garder le contact mais la voiture a moins bien fonctionné qu’espéré. J’ai donc fait ce que j’ai pu. Mais il faut continuer à travailler. »

Max Verstappen, 3e : « Après les 10 premiers tours, je me suis un peu ennuyé pendant la course. Le départ fut chaotique mais j’ai pu rester en dehors des problèmes. J’ai donc réalisé ma petite course pour finir sur le podium. J’ai toujours eu de la malchance à Spa-Francorchamps et cela arrive parfois que je sois dans les mauvais coups. Mais ce dimanche, ce ne fut pas le cas et je suis très heureux de cette 3e place devant mon public. »