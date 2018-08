Cinquième pole position à Spa-Francorchamps pour le Britannique, impressionnant sous la pluie.

On a eu droit à du grand Lewis Hamilton. Le Britannique a réalisé la 78e pole position de sa carrière à l’occasion du Grand Prix de Belgique. Le pilote Mercedes a profité des conditions pluvieuses puis s’asséchant pour réaliser le meilleur temps de la Q3. Il devance pour sept dixièmes de seconde Sebastian Vettel, Ferrari ayant loupé le coche alors que les monoplaces rouges avaient dominé les essais libres.

La deuxième ligne sera 100 % rose avec Esteban Ocon et Sergio Pérez ayant signé les 3e et 4e temps pour le compte de Force India. Un superbe résultat pour l’écurie britannique après un début de week-end pour le moins chahuté. Romain Grosjean a hissé sa Haas en 5e position. Moins de réussite pour Kimi Räikkönen (Ferrari) qui n’a pu sortir en fin de séance pour améliorer son chrono. Le Finlandais précède les pilotes Red Bull Max Verstappen et Daniel Ricciardo ainsi que Kevin Magnussen (Haas).

Stoffel Vandoorne a une nouvelle fois fait ce qu’il a pu en qualifications. Le Belge n’a pu faire mieux qu’un 20e chrono qui l’a éliminé en Q1, la faute à une McLaren plus catastrophique que jamais. Il s’élancera toutefois depuis la 18e position suite aux pénalités infligées à Valtteri Bottas et Nico Hülkenberg.