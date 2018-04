L'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) a décroché sa seconde pole consécutive, la 52e de sa carrière en 201 participations, en remportant les qualifications du GP de Chine samedi sur le Circuit de Shanghai. Le leader du championnat et vainqueur des deux premiers Grands Prix de la saison a signé le nouveau record du tour avec un chrono de 1:31.095. On n'avait plus vu une Ferrari partir de la pole à Shanghai depuis la première édition du Grand Prix de Chine, remporté par Rubens Barrichello en 2004.

Vettel a devancé de 87 millièmes son coéquipier finlandais Kimi Räikkönen, lauréat à Shanghai en 2007. Les Mercedes de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton, 3e et 4e, sont à plus d'une demi-seconde.

Les Mercedes sont invaincues à Shanghai depuis 2014 (Hamilton en 2014, 2015 et 2017, Nico Rosberg en 2016). Vettel n'a gagné qu'une fois, en 2009 pour le compte de Red Bull-Renault. Hamilton a aussi triomphé en 2008 et 2011.

Les Red Bull de Max Verstappen et Daniel Ricciardo, 5e et 6e, sont en troisième ligne.

Le top 10 est complété par Nico Hülkenberg (Renault), Sergio Pérez (Force India), Carlos Sainz (Renault) et Romain Grosjean (Haas-Ferrari).

Fernando Alonso, vainqueur sur Renault en 2005, et sur Ferrari en 2013, et Stoffel Vandoorne (McLaren-Renault) 13e et 14e en Q2, s'élanceront eux en septième ligne. Le Belge avait déjà réalisé le 14e temps au Bahrein.

Pierre Gasly (Toto Rosso), cinquième sur la grille à Sakhir la semaine passée, et quatrième à l'arrivée, a cette fois été éliminé dès la Q1.

Le départ du Grand Prix de Chine sera donné dimanche à 14h10 à Shanghai (8h10 à Bruxelles).

1. Sebastian Vettel (All/Ferrari) 1:31.095

(moyenne: 213,878 km/h)

2. Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 1:31.182

3. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:31.625

4. Lewis Hamilton (G-B/Mercedes) 1:31.675

5. Max Verstappen (P-B/Red Bull-Renault) 1:31.796

6. Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull-Renault) 1:31.948

7. Nico Hülkenberg (All/Renault) 1:32.532

8. Sergio Pérez (Mex/Force India-Mercedes) 1:32.758

9. Carlos Sainz Jr (Esp/Renault) 1:32.819

10. Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1:32.855

NDLR: L'heure de qualifications est divisée en 3 parties. Dans la 1re (Q1) toutes les voitures sont en piste pendant 18 minutes. Seuls les auteurs des 15 meilleurs temps restent en course pour la 2e phase (Q2), qui dure 15 minutes. Enfin, les 10 meilleures voitures luttent pour la pole position pendant 12 minutes dans la 3e phase (Q3). Les temps sont remis à zéro à la fin des Q1 et Q2.