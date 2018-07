L'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) a réussi le meilleur temps de la 2e séance d'essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne, 10e manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi sur le circuit de Silverstone (5,891 km).

Lors de la FP2, disputée dans les conditions des qualifications samedi à 14h00 locales (15h00 françaises/13h00 GMT) et de la course dimanche à 14h10 (15h10/13h10), Vettel, en 1 min 27 sec 552/1000, a devancé son rival Lewis Hamilton (Mercedes) de 187/1000 et le coéquipier finlandais de ce dernier Valtteri Bottas de 357/1000.

Son chrono de reste toutefois supérieur de 65/1000 à celui signé par le Britannique lors de la première séance.

Le Finlandais Kimi Räikkönen (Ferrari) et l'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull) ferment le top 5 à 493/1000 et 856/1000, quand le sixième, l'Espagnol Fernando Alonso, est relégué à 1 sec 754/1000.

A noter que 311/1000 seulement séparent le pilote McLaren du douzième, le Danois Kevin Magnussen (Haas).

Le dernier membre habituel du top 6, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), est sorti de piste, provoquant une interruption de séance le temps de déplacer sa monoplace endommagée.

Le Français Pierre Gasly a lui vu son roulage interrompu par un problème de moteur sans conséquence car il n'était de toute façon pas prévu qu'il l'utilise pour la suite du week-end.

L'autre tricolore Romain Grosjean (Haas) n'a pas pris part à la séance, sa monoplace ayant été trop abîmée dans son crash de la matinée.

Le classement de la 2e séance d'essais libres:

Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:27.552 (36 tours)

(moyenne: 242,228 km/h)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:27.739 (32)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:27.909 (30)

Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1:28.045 (34)

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) 1:28.408 (31)

Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault) 1:29.306 (31)

Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:29.354 (35)

Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) 1:29.467 (33)

Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1:29.522 (32)

Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari) 1:29.557 (30)

Carlos Sainz Jr (ESP/Renault) 1:29.563 (36)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:29.617 (33)

Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) 1:29.831 (16)

Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari) 1:30.046 (32)

Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) 1:30.069 (34)

Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes) 1:30.103 (36)

Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault) 1:30.121 (31)

Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda) 1:30.404 (36)

Non chronométrés:

Max Verstappen (NED/Red Bull-TAG Heuer) 0.000 ( 2)