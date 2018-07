Pas de chance pour Stoffel Vandoorne. Alors que les conditions lui étaient plutôt favorables avec quelques gouttes tombant dès la Q1 et une piste délicate en sticks, le pilote McLaren, longtemps dans le Top 10 et même devant Fernando Alonso à, pour la douzième fois, échoué derrière son équipier, au 16e rang, à six dixièmes de l’Espagnol.« C’est vraiment dommage car on était rapide. Mais la piste évoluait à chaque tour et malheureusement je n’ai pas pu terminer mon dernier tour. Je me suis donc fait éliminer dans les dernières secondes de la Q1. Il est difficile de doubler ici, mais je vais essayer de gagner l’une ou l’autre place au départ. La grille est fort mixée et il devrait se passer des choses dans les premiers tours."