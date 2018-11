Stoffel Vandoorne savait qu’il serait difficile de réitérer la perf du Mexique à Interlagos.

Le pilote McLaren a rapidement compris que sa MCL33 serait à la rue. D’où un 20e et dernier chrono en qualifications qui consterne, une nouvelle fois, notre espoir déchu qui ne doit penser qu’à une chose : retrouver sa HWA de Formula E au plus vite ! "Une fois de plus, on savait qu’on ne pouvait espérer grand-chose de notre McLaren au Brésil," peste Vandoorne, battu par son équipier Fernando Alonso. "Nous avons des lacunes partout, dans tous les domaines. Même si j’ai une séance de moins dans les jambes, cela a peu d’importance au final tellement nous sommes largués." Au diable, les espoirs de remontée. Dimanche, Vandoorne ne peut qu’espérer avoir Dame Nature à ses côtés.

"Il est difficile d’espérer réitérer mon résultat de Mexico", admet Stoffy. "Interlagos n’est pas une piste où la dégradation des pneus est importante. On ne peut pas faire la différence en économisant un arrêt. La seule chose qui peut m’aider à me rapprocher des points, c’est une bonne pluie." L’impatience de Stoffel est vraiment déchirante.

