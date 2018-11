Avec un temps de 1:07.948, nouveau record de la piste, l'Allemand Sebastian Vettel a réalisé le meilleur temps de la troisième séance d'essais libres du Grand Prix du Brésil, 20e manche du Championnat du monde de Formule 1, samedi sur le circuit d'Interlagos (4,309 km) à Sao Paulo. Stoffel Vandoorne (McLaren) qui a évité de peu un oiseau, apparaît lui à la 20e et dernière place du tableau des performances avec un chrono de 1:10.289 à 2,341 secondes du quadruple champion du monde.

Vettel a devancé les Mercedes du Britannique Lewis Hamilton et du Finlandais Valtteri Bottas, auteur de la pole position l'an passé et meilleur temps de la deuxième séance vendredi, respectivement de 217/1000 et 517/1000.

Les Flèches d'argent ont à nouveau souffert de survirage comme la veille, et Hamilton a même été contraint de rentrer dans son stand car un tuyau d'injection s'était déplacé.

Le Finlandais Kimi Räikkönen (Ferrari) est 4e devant les Red Bull du Néerlandais Max Verstappen, qui avait dominé la première séance, et de l'Australien Daniel Ricciardo, qui devra reculer de cinq places sur la grille dimanche pour changement de turbo.

Les Haas du Danois Kevin Magnussen et du Français Romain Grosjean suivent.

Futures recrues de Red Bull et Ferrari en 2019, le Français Pierre Gasly (Toro Rosso) et le Monégasque Charles Leclerc (Sauber) complètent le Top 10.

L'Espagnol Fernando Alonso (McLaren), coéquipier de Vandoorne, qui a jadis remporté ses deux titres de champion du monde au Brésil, est 18e en 1:10.020.

La pluie pourrait faire son apparition lors des qualifications dont le début est prévu à 18 heures belges.