S’il marque un minimum de six points ce dimanche, autrement dit s’il termine au pire septième, le Britannique deviendra quintuple champion du monde. Suivez la course en direct.

Après ses titres en 2008, 2014, 2015 et l’an dernier (déjà au Mexique), Lewis Hamilton peut devenir le troisième pilote de l’histoire à décrocher cinq couronnes après l’Argentin Juan Manuel Fangio (1951 et entre 1954 et 1957) et l’Allemand Michael Schumacher (1994, 1995 et entre 2000 et 2004).

Déjà proche d’être sacré la semaine dernière à Austin, le champion sortant pourrait toutefois voir le duel pour le titre être de nouveau prolongé s’il ne fait pas mieux que huitième pendant que Sebastien Vettel l’emporte. Les chances sont néanmoins assez faibles tant les Red Bull sont performantes sur l’autodrome Hermanos Rodriguez et partent favorites pour la victoire, à moins que la fiabilité de leur moteur Renault et/ou la pluie ne viennent s’en mêler.

La fiabilité sera d'ailleurs l’un des maîtres-mots de cette course qui se dispute à plus de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer, soit l'altitude la plus élevée de la saison. Un paramètre qui rend particulièrement compliqué le refroidissement des groupes propulseurs, tandis que la gestion des pneus sera également un facteur prépondérant.

Les deux pilotes qui se disputent actuellement la couronne mondiale s’élanceront de la deuxième ligne, Hamilton troisième et Vettel quatrième, derrière les véloces Red Bull de Daniel Ricciardo et de Max Verstappen.

Ce Top 4 promet un départ spectaculaire puisque le Néerlandais et l’Allemand avaient déjà croisé le fer dans les deux premiers virages la saison dernière, avant que le pilote Ferrari n’harponne la Mercedes du Britannique, contraignant les deux pilotes à réaliser une remontée.

En plus du titre pilotes, Mercedes peut également décrocher son cinquième championnat des constructeurs de rang. Pour ce faire, les Flèches d’argent de Lewis Hamilton et de Valtteri Bottas doivent marquer vingt points de plus que les Ferrari de Sebastian Vettel et Kimi Raïkkönen. Ce qui est arrivé à trois reprises cette saison, en Espagne, en Allemagne et au Japon.