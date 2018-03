Suivez la première séance qualificative de la saison en direct commenté.

Comme il l’avait annoncé, Lewis Hamilton a signé le meilleur temps des deux premières séances libres de vendredi. Mais il fut loin d’écraser la concurrence puisqu’à l’issue de la journée le quadruple champion du monde ne devançait la Red Bull de Max Verstappen que de 127 millièmes et la première Ferrari (celle de Kimi Raikkonen, 4e derrière son compatriote Valterri Bottas) de moins de trois dixièmes. "Les écarts sont très serrés entre les trois écuries de pointe et je trouve cela très stimulant", a déclaré le Britannique. "C’est toujours motivant de devoir aller chercher ce petit plus qui fait la différence. La qualification s’annonce très intéressante."

La saison aussi avec trois écuries et six pilotes au moins capables de lutter pour les podiums. D’autant que Seb Vettel, à la recherche des meilleurs réglages et pas trop à l’aise, avouait ne pas avoir pu encore démontrer le réel potentiel de sa monture.

Ce n’était pas le cas de Haas, Romain Grosjean pointant au 6e rang avec sa "Ferrari 2017" selon Fernando Alonso, 8e sur la McLaren-Renault.





