Jacky Ickx a pris le volant de sa Ferrari en prélude du Grand Prix de Belgique.

Plus de trente ans après avoir mis un terme à sa carrière sur circuit, Jacky Ickx continue de susciter l’engouement et parle à toutes les générations. Il suffisait de voir le nombre de personnes, qu’il s’agisse d’amis, de fans, de commissaires et même de membres d’écuries de F1, l’encercler quand il a pris le volant de sa Ferrari 312B. Grâce à l’initiative du Club des V de Jean-Pol Piron ainsi que d’Etienne Van Eyll, celui qui a remporté huit Grands Prix de Formule 1 a pu reprendre le volant d’une monoplace avec laquelle il a disputé le Championnat du Monde en 1970.

(...)