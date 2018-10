Formule 1 Willi Weber, l'ancien manager du septuple champion du monde de Formule Un, n'a plus trop d'espoir quant à son état de santé.

Dans un état critique depuis la fin de l'année 2013 suite à une chute en ski à Meribel, l'avenir ne semble pas rose pour Michael Schumacher. Son ancien agent l'a confié dans une interview à un média allemand. "Après une longue période de deuil, j’ai décidé de passer à autre chose", a détaillé Weber. "Je n’espère plus qu’il devienne un jour comme avant. J’ai arrêté. Je serais fou d’espérer ça. Nous avons, ensemble, vécu une période magnifique et pleine de succès. Durant 20 ans, nous avons travaillé ensemble et nous nous sommes soutenus."

Un message très pessimiste concernant l'état de santé de l'Allemand. Weber a également remis en cause le choix de sa famille de déménager au soleil sur l'île de Majorque. "Il n’a jamais voulu vivre là", témoigne-t-il. "Il ne s’y sentait pas bien et ça n’a jamais été l’île de ses rêves, alors que maintenant on fait comme si c’était le cas."

Âgé de 49 ans, les chances de revoir Michael Schumacher dans un meilleur état de santé déclinent au fil des années.