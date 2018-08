Étonnant troisième samedi lors d’une fin de séance qualificative disputée sous la pluie, Esteban Ocon a été l’auteur d’un des exploits du week-end à Francorchamps. Et il serait indécent et injuste que le Français ne soit plus en F1 en 2019. "Ce n’est pas normal qu’un pilote comme lui risque de se retrouver à pied", a déclaré en conférence de presse un Lewis Hamilton prenant sa défense. "Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans le système. Le talent devrait toujours primer sur l’argent. J’espère vraiment qu’une solution va être trouvée. Il le mérite. C’est un grand pilote."

Et pas qu’au sens littéral. Sébastian Vettel s’est aussi inquiété du sort de la panthère rose. Et la conversation privée entre le vainqueur allemand et l’espoir soutenu par Mercedes a été captée par une caméra de la FOM. Cela donne ceci:

Vettel : "Et l’année prochaine ? Toujours rien ?"

Ocon : "Non."

Vettel : "Tu vas être encore là (NdlR: [chez Racing Point qui changera certainement encore de nom) ?

Ocon : "Non, le baquet est pris."

Vettel : "Ah oui ? Qui ?"

Ocon : "Bah devine, celui qui a acheté (Lance Stroll)…"

Vettel : "Oui, mais l’autre siège ?"

Ocon : "Bah l’autre, il (Sergio Pérez) amène l’argent."