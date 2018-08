Suite à une infection pulmonaire, Niki Lauda a été contraint d'écourter ses vacances familiales pour être interné à l'hôpital général de Vienne. Si l'opération s'est bien déroulée, le quotidienannonce qu'il serait toujours en danger de mort. "", explique le média autrichien. "précise également que l'infection a débuté avec une simple grippe.L'ancien pilote, âgé de 69 ans, est toujours aux soins intensifs et ne devrait pas quitter l'hôpital avant plusieurs semaines. "", rapporte la chîne ORF.Niki Lauda souffre d'une fragilité pulmonaire depuis un grave accident en course en 1976. Il avait inhalé une grande quantité de fumée avant d'être enfin sorti de son véhicule. Il avait déjà subi deux transplantations pulmonaires, en 1997 et en 2005.