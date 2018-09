Pilote Ferrari le plus inexpérimenté depuis Jean Alesi, le Monégasque remplacera bien Kimi Raikkonen dès 2019, comme nous vous l'annoncions depuis plusieurs jours. Le Finlandais terminera sa carrière là où il l’a commencée.



Les rumeurs courant dans le paddock depuis des mois étaient donc bien fondées. Le jeune "rookie" Charles Leclerc remplacera Kimi Raikkonen aux côtés de Sebastian Vettel dès la prochaine saison. La Scuderia a officialisé la nouvelle du départ de Kimi ce matin. Elle aurait dû le faire initialement samedi dernier à Monza, mais elle a préféré ne pas gâcher l'impact de la pole historique du Finlandais et laisser "Iceman" partager un dernier moment de gloire avec les tifosi.

La décision avait été prise après quelques GP seulement cette année par l'ancien président de Ferrari Sergio Marchionne. Il faut dire que même s'il est un équipier modèle, toujours rapide, prêt à rendre service voire à se sacrifier et surtout non politique, Kimi (284 GP et 20 victoires) a aujourd'hui 38 ans et n'a plus gagné une course depuis plus de cinq ans (Australie 2013 avec Lotus). Tandis qu'à côté de cela, le Monégasque a 20 ans et des dents traînant jusque par terre.

Membre de la Ferrari Driver Academy, il est le champion F2 en titre et a effectué des débuts très remarqués en F1 cette année chez Alfa Romeo Sauber.

Suite au décès mi-juillet du N°1 de Ferrari, mais aussi à la récente succession de podiums de Raikkonen, on pensait que l'arrivée de Leclerc à Maranello serait reportée d'un an. Sebastian Vettel y tenait beaucoup car il craint certainement un jeune loup qui n'endossera pas facilement la combinaison de N°2. Mais finalement, après de nombreux palabres, et voyant peut-être aussi que l'Allemand n'était pas à la hauteur et risquait encore de perdre cette année le titre mondial, Maurizio Arrivabene et son nouveau président ont préféré respecter la dernière volonté de Sergio Marchionne. Et un contrat existant signé avec le manager de Leclerc, un certain Nicolas Todt, fils du président de la FIA et de l'ancien boss de Ferrari.

Leclerc représente bien le futur, de Ferrari et de la F1. Même si elle est très rapide, il n'a pas volé sa promotion. Et va devoir maintenant confirmer avec la pression due au rang de pilote Ferrari. Un des plus jeunes de l'histoire, le plus inexpérimenté depuis un certain Jean Alesi qui n'avait disputé qu'une saison et demie chez Tyrrell avant d'endosser la combinaison rouge.

L'ascension de Leclerc rappellera peut-être aussi aux anciens les nominations de Jacky Ickx ou de Gilles Villeneuve qui avaient eux aussi été engagés par la Scuderia avec très peu d'expérience. Mais un évident brio lors de leurs débuts en F1.

Enfin on se souviendra encore des liens étroits entre la famille Leclerc et celle de Jules Bianchi, l'ancien espoir Ferrari disparu trop tôt, tragiquement suite à un accident au Japon avant d'avoir atteint son rêve. Son ami Charles Leclerc le fera pour lui...







Raikkonen pour deux ans chez Sauber

L’échange évoqué voici quelques mois déjà sera donc une réalité. A 38 ans, Kimi Raikkonen qui est toujours très rapide et prend encore du plaisir à piloter ne quittera pas la F1. Le Finlandais prendra en effet l’an prochain l’an prochain la place de son jeune remplaçant chez Ferrari Charles Leclerc.

"Devinez qui est de retour? Je suis très heureux de me retrouver pour deux ans avec l’écurie au sein de laquelle j’ai débuté ma carrière en F1 en 2001", a indiqué sur Instagram le champion du monde 2007.

Iceman ne quittera donc pas encore le monde des GP ce qui ravira ses millions de fans de part le monde., a commenté le patron de l’écurie Fred Vasseur.Cette annonce diminue encore les chances de voir Stoffel Vandoorne rejoindre les rangs de l’écurie helvétique puisque le deuxième volant devrait plus que probablement se jouer aujourd’hui entre le protégé du sponsor Longbow Finance et actuel titulaire Marcus Ericsson et le jeune Italien de la Ferrari Driver Academy Antonio Giovinazzi.Les dernières réelles chances de voir Stoffel rester en F1 se situent sans doute aujourd’hui du côté de Toro Rosso où l’on attend l’annonce du retour de Daniil Kvyat. Mais la F1 réserve parfois des surprises. Qui aurait en effet parié sur le retour de Kimi dans l’ancienne écurie de Peter Sauber?