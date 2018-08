À moins d’une surprise encore aujourd’hui, le grand chambardement annoncé pour Monza devrait être reporté à Singapour.

Le temps pour les avocats de Lawrence Stroll, Force India et les autres actionnaires (dont le papa de Nikita Mazepin) de démêler le gros sac de nœuds de l’écurie provisoirement rebaptisée Racing Point.

Mais le statu quo ne durera pas et dès le transfert de Lance Stroll chez les "roses", cela devrait bouger dans tous les sens.

Désormais, plus rien n’est sûr et chaque jour apporte sa nouvelle rumeur sur le "mercato".

En théorie , comme le veut la tradition, Ferrari devrait confirmer ce week-end à Monza son duo pour 2019.

Et il ne fait quasi plus aucun doute que Kimi Raikkonen rempilera pour une saison de plus aux côtés de Sebastian Vettel.

Pas de chance pour Charles Leclerc qui possédait un accord avec l’ancien président Sergio Marchionne, décédé le mois dernier.

Du coup, le brillant Monégasque devrait rester une année de plus chez Alfa Romeo Sauber. Car quel serait l’intérêt de Ferrari de le déstabiliser en le transférant un an chez Haas ?

"Et vous croyez que Haas fera mieux que nous l’an prochain ?", a rajouté le boss Fred Vasseur. Il est vrai qu’en un an, le Français a propulsé le team suisse de la queue au milieu de peloton.

Après Francorchamps , il a coupé court aux rumeurs en déclarant que "Stoffel Vandoorne ne faisait pas partie de ses plans pour 2019". Ni avant…" Marcus Ericsson fait du bon travail et s’il continue ainsi, je ne vois pas pourquoi nous ne le conserverions pas."

D’autant que le consortium Longbow Finance est derrière lui.

L’autre mauvaise nouvelle du jour pour notre compatriote s’appelle Sergio Pérez. Alors que le Mexicain a annoncé qu’il "avait déjà signé un contrat pour 2019 et que cela allait être bientôt officialisé," voilà que l’on apprend qu’il serait sur la courte liste de McLaren aux côtés de ceux de Vandoorne, Ocon et de Norris (ce dernier pourrait toutefois finir chez Toro Rosso).

Mis à pied fin 2013, le Sud- Américain pourrait-il effectuer son retour à Woking ? Pourquoi pas ? À talent comparable, il possède nettement plus d’expérience que le Belge et surtout une valise estimée à 15 millions. Mais ce serait un recul par rapport à Force India. Sauf si le nouvel ingénieur lui aussi annoncé de retour à Woking redessine une MCL34 enfin compétitive.

C’est le plus grand espoir de notre Stoffel dont l’unique chance de rester en F1 s’appelle sans doute, hélas, McLaren…

Olivier de Wilde