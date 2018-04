Le constructeur allemand devrait prendre sa décision dans le courant du mois de mai.

Le Groupe VAG et la Formule 1, c’est une partie de cache-cache qui dure depuis de nombreuses années. Cela fait depuis plus d’une décennie qu’on annonce l’arrivée du géant allemand dans la catégorie-reine du sport automobile. Au fil des ans et des rumeurs, on a annoncé la présence de Volkswagen, Audi, Porsche et même Lamborghini soit en tant qu’écurie 100 % usine, soit en tant que motoriste (surtout avec Red Bull, ndlr).

Mais 2021 devrait pour de bon marquer l’arrivée du groupe automobile teuton en F1. Et ce serait Porsche qui aurait la lourde tâche de défendre ses intérêts dans le championnat en parallèle d’un engagement en Formula E qui serait dès lors confié à une équipe B. Les propos viennent de Gerhard Berger, à la tête du DTM et dont les liens historiques avec VAG sont connus de tous.

« Porsche réfléchit à la possibilité de s’engager en Formule 1 à partir de la saison 2021 », a confié l’ex-pilote autrichien dans les colonnes d’Auto Bild. « Ils attendent juste de connaître les spécifications techniques définitives du moteur qui sera introduit en F1 en 2021. Liberty Media veut finaliser le nouveau règlement moteur pour le mois de mai. Ensuite, les gens de chez Porsche se prononceront. »

Les prochaines déclarations autour de la réglementation technique à l’horizon 2021 seront donc cruciales. Liberty Media a récemment proposé un V6 1,6L turbo hybride simplifié, avec notamment la disparition du MGU-H qui récupère l’énergie des gaz d’échappement. Sachant que le règlement technique devrait être finalisé avant la fin du mois de mai, Porsche devrait sortir du bois dans la foulée.

Ce serait la 1ère fois en 30 ans que Porsche reviendrait en Formule 1. La marque allemande s’est engagée officiellement de 1959 à 1962 avec une victoire décrochée par Dan Gurney au GP de France 62. De 1983 à 1987, elle propulsa les McLaren sous la bannière TAG avec trois titres en 84, 85 et 86 pour Niki Lauda et Alain Prost. La dernière apparition de la firme de Stuttgart remonte à 1991 quand elle motorisait l’équipe Arrows/Footwork (en photo). Une véritable imposture, le V12 teuton composé de deux anciens V6 de l’ère turbo cassant comme du verre en plus d’être très lourd.