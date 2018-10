On peut être un virtuose de la Formule 1, rouler sur circuit à plus de 300 km/h et perdre tout bêtement le contrôle de son véhicule en sortant de son parking.

C'est ce qui est arrivé au pilote finlandais Kimi Räikkönen, champion du monde de F1 2007, qui s'est vu infliger une amende de 350 francs suisses (304 euros) après avoir embouti un véhicule garé à la sortie de son domicile à Baar, dans le canton de Zoug (nord), a indiqué la police, confirmant des informations de la presse suisse.

L'accident, survenu en mai, s'est produit lorsque la star de l'écurie Ferrari s'est brusquement rabattue sur la droite en voulant éviter une voiture qui arrivait de sa gauche alors qu'il sortait de son parking. Le pilote de 38 ans, surnommé "Iceman", devra en outre s'acquitter de 450 francs suisses pour les frais administratifs de son infraction, a indiqué l'agence de presse suisse ATS.