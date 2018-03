Douzième en qualifs, à 161 millièmes d’Alonso, le Belge devrait s’élancer 11e…

Stoffel Vandoorne et son écurie McLaren n’ont pas réussi à atteindre le premier objectif fixé cette saison, à savoir placer les deux MCL33 à moteur Renault en Q3, soit dans le Top 10. Certes, ils ont tous les deux fait beaucoup mieux que l’an dernier avec le moteur Honda (les deux Toro Rosso ont été recalées en Q1) et n’ont échoué qu’à six dixièmes de la 7e place de Sainz en Q2. Mais c’est une petite désillusion tout de même.

« Oui c’est dommage, on est un peu déçu par ce résultat, » admettait Stoffel dans le paddock de Melbourne. « Après les premiers essais libres de vendredi, on pensait pouvoir se qualifier dans le Top 10. Mais Renault et Haas ont mieux travaillé et évolué que nous. Nous n’en sommes qu’au début de notre partenariat avec Renault et l’on doit encore s’améliorer. La piste changeait tout le temps, ce n’était pas évident. Le potentiel est là mais on n’a pas encore pu tout extraire sur cette séance. »

Suite à l’accident de Valtteri Bottas qui devrait logiquement entraîner une pénalité suite aux grosses réparations à effectuer sur la monoplace du Finlandais, Alonso et Stoffel devraient s’élancer 10e et 11e sur la grille dimanche à 7h10 du matin chez nous.





« Notre rythme de course est prometteur. Je ne crois pas que le choix de pneus au départ nous donne un avantage ici car la dégradation est faible. Par contre, il se passe toujours beaucoup de choses lors de ce premier GP. Des crashes, des abandons sur problèmes de fiabilité. On espère éviter les embuches et marquer nos premiers points. Cela reste clairement notre objectif."