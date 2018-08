De retour de deux semaines de vacances sur l’île grecque de Mykonos en compagnie de sa copine Anna de Ferran, Stoffel, tout bronzé, a bien rechargé les batteries.

À la veille de son GP national, ce week-end à Francorchamps, le pilote McLaren nous a accordé un entretien exclusif.

Stoffel, comment se sont passées ces dernières semaines ?

"Super, en amoureux au soleil. Cela faisait du bien de pouvoir décompresser un peu après cinq GP en six semaines. Au programme piscine, farniente, bons restos et un peu de sport quand même. C’est quasi le seul moment de l’année avec les fêtes de fin d’année où je peux faire ce que je veux, je n’ai pas de planning à respecter, ou je ne dois pas répondre à des e-mails, etc. J’en avais besoin. Mais à la fin, cela devenait un peu long et je suis impatient de me retrouver dans la voiture ce vendredi."

(...)