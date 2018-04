Le circuit de Sakhir gardera toujours une place particulière dans le coeur de notre Stoffel Vandoorne national. En plus de l’avoir vu triompher en GP2, la piste bahreïnie fut également le théâtre des grands débuts de Stoffy en 2016 quand il dut remplacer Fernando Alonso au pied levé. Ce week-end-là, le Courtraisien avait frappé fort en marquant le point de la 10e place.

Vingt-quatre mois se sont écoulés depuis ces débuts précipités. Après un chapitre 2017 difficile à cause d’un package McLaren-Honda poussif, Stoffel revient dans le royaume du Moyen-Orient avec de plus grandes ambitions. Les McLaren-Renault sortent d’une double arrivée dans les points en Australie, ce qui n’était plus arrivé pour un coup d’envoi de saison depuis 2014. Bref, la confiance règne chez les Oranges.

"Nous avons débuté 2018 du bon pied avec notre résultat de Melbourne", admet Vandoorne. "Mais il faut rester réalistes. Nous sommes toujours en milieu de grille aux côtés de Haas et Renault notamment. Les écarts sont extrêmement serrés. Mais Sakhir est un circuit complètement différent par rapport à l’Albert Park. On verra bien comment sont nos performances ici."

Grand Prix nocturne et tracé permanent oblige, la hiérarchie devrait néanmoins se décanter à Sakhir. Du côté de McLaren, le maître-étalon est tout trouvé. C’est Red Bull, la 3e force du plateau et qui dispose du même V6 turbo Renault que celui des MCL33. L’occasion de prouver que les châssis de Woking sont très bons, comme ses dirigeants l’ont souvent crié haut et fort. "Mais notre premier objectif est de nous affirmer d’abord comme la 4e force du plateau derrière le tiercé habituel composé de Mercedes, Ferrari et Red Bull", concède Stoffel. "Il y a encore quelques dixièmes à aller chercher pour s’établir dans le Top 4 pour de bon. Nous devons nous concentrer là-dessus."

Et Stoffel de conclure : "Nous avons beaucoup progressé cet hiver. La performance est là. Et à Bahreïn, ce sera l’occasion de prouver que nous pouvons être dans le coup dans un circuit aux caractéristiques différentes. On a une très bonne équipe pour cette saison."