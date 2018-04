Huitième du Grand Prix de Bahreïn, le Belge revient sur son dimanche dans le désert de Sakhir.

Stoffel Vandoorne a de nouveau réalisé un Grand Prix solide pour finir cette 2e manche de la saison 2018 à la 8e place. Le pilote McLaren-Renault a eu une entame de Grand Prix difficile où sa MCL33 fut en délicatesse avec les pneumatiques les plus tendres.

Cela allait heureusement beaucoup mieux ensuite pour le Courtraisien qui fit une remontée constante dans le peloton pour terminer derrière son équipier Fernando Alonso. Avec sa 8e place, Stoffy est actuellement 11e du classement des conducteurs.

« J’ai perdu pas mal de positions lors des premiers kilomètres », explique Vandoorne. « Mon début de course ne fut pas idéal mais j’ai ensuite pu réaliser une très belle remontée. Nous pouvons être satisfaits de ce résultat. Cela montre que notre voiture a un joli potentiel. Notre rythme de course est clairement meilleur que celui en qualifications. Nous sommes meilleurs dans la gestion des pneus que beaucoup d’autres équipes. »

« Il faut continuer comme cela et ce serait bien qu’on puisse mieux se qualifier à l’avenir », admet-il. « Mais repartir avec les deux voitures dans les points est toujours bon à prendre. Le milieu de grille est très serré et chaque dixième de seconde grappillé a son importance. Notre stratégie fut très optimiste et cela a payé. »