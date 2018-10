Le Belge espère faire vite bonne impression.

Le secret de polichinelle est désormais officiel. Remercié par McLaren, Stoffel Vandoorne disputera, dès le mois de décembre prochain, soit juste dans la foulée de sa 2e et dernière saison de F1, la saison 5 de Formula E débutant en Arabie Saoudite.

"C'est un nouveau challenge très excitant pour moi," a déclaré notre compatriote. "Je suis heureux de pouvoir rouler aux côtés de Gary Paffett au sein du team HWA possédant une grande histoire en sport automobile. Nous allons apprendre l'un de l'autre. Le team sera nouveau dans le championnat et j'espère que je pourrai l'aider à progresser rapidement. Ce ne sera pas facile, mais j'espère m'adapter assez vite à cette nouvelle série et faire rapidement bonne impression."

On ignore la durée du contrat de Stoffel en FE mais on peut imaginer qu'il s'agit d'un bail à long terme avec le représentant officiel de Mercedes qui débarquera dans la discipline sous son propre nom et donc en tant que constructeur lors de la saison 2019-2020.

On espère pour notre compatriote qu'il pourra combiner ce championnat avec une autre discipline plaisant plus aux fans comme le WEC voire la Super Formula.

Avec l'annonce demain sans doute du transfert de Jérôme D'Ambrosio chez Mahindra, cela nous fera deux Belges en Formula E. Deux et demi même en comptant André Lotterer. Mais dans le cas de Stoffel, bien sûr, on ne peut pas parler de promotion...