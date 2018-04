S’il faudra attendre l’Espagne et donc encore un GP avant de voir une évolution notoire sur la McLaren MCL33, Stoffel Vandoorne, lui, sait qu’il peut s’améliorer personnellement.

Et son gros point faible en ce début de saison, ce sont les départs et ses premiers tours lors desquels il perd systématiquement des places et le contact avec un équipier toujours qualifié devant lui.

A Bahreïn , le Belge a perdu d’emblée quatre places alors que Fernando Alonso en gagnait autant. En Chine, rebelote. Deux positions de gagnées à l’extinction des feux pour l’Espagnol (il est vrai un des si pas le meilleur starter du plateau) et deux de perdues pour notre représentant.

"Je sais que ce n’est pas mon point fort en ce moment et que je dois améliorer cela, confie Stof. C’est d’autant plus important que nous n’arrivons pas pour l’instant à nous qualifier dans la première moitié de la grille et qu’il est encore plus difficile de doubler que par le passé en raison de l’appui aérodynamique et des turbulences quand vous suivez une voiture."

C’est encore plus pénalisant quand vous pilotez une des monoplaces les moins rapides en lignes droites.

"Surtout sur un circuit comme Bakou où il est très difficile de doubler, poursuit Vandoorne. En 2017, le seul endroit où l’on pouvait tenter quelque chose était le bout de la longue ligne droite avec l’aide du DRS et le phénomène de l’aspiration."

Mais même là, impossible jadis avec le moteur Honda. À moins aujourd’hui qu’on ne constate que c’est la traînée excessive du châssis McLaren qui empêche ses pilotes de bénéficier d’une vitesse de pointe décente. Car même avec un moteur Renault, cela reste pénible… "C’est bien pourquoi ce sera dur pour nous encore ce week-end", prévient déjà Fernando Alonso pourtant passé pas loin de l’exploit et d’un podium ici l’an dernier.