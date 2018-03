Le Belge a marqué ses deux premiers points et occupe la 9e place du championnat.



Neuvième après avoir profité de l'abandon des deux Haas mais aussi de la faute d'un Carlos Sainz Jr souffrant de maux d'estomac, Stoffel Vandoorne tirait un premier bilan positif à l'issue de son premier GP de la saison.

"Les deux voitures dans les points, c'est un très bon premier résultat pour le team McLaren", confessait notre compatriote après la course. "Le contraste avec l'an dernier avec Honda est énorme. Nous ne sommes qu'au début de notre collaboration avec Renault, mais on voit d'emblée que le potentiel est là. J'ai eu un peu de malchance lors de la VSC, mais le rythme global était bon. A un moment, je revenais même sur la Mercedes de Valtteri Bottas à qui j'ai pu résister quelques tours. On peut faire la course maintenant. On est dans le rythme des Renault et même des Red Bull. Cela promet un beau futur car des évolutions arrivent dès les prochains GP et l'on va développer notre auto. Mais on part cette fois sur de bonnes bases."