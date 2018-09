Suivez le GP de Singapour en direct 

Les qualifications de Singapour pourraient être le reflet du déroulement de cette saison 2018. Les Ferrari SF-18H sont les voitures les plus performantes du plateau. Mais les pilotes de la Scuderia manquent trop d’occasions. Cette fois-ci, c’est dès samedi que la Rossa a compromis ses chances de victoire à Singapour, le circuit de Marina Bay étant pourtant largement favorable aux monoplaces écarlates.

Sebastian Vettel espérait la pole position, mais il a finalement dû se contenter du troisième chrono. On sent l’Allemand fébrile depuis le début du week-end et sa mauvaise qualification apporte un peu plus d’eau au moulin de ses détracteurs. Face à un Lewis Hamilton et un Max Verstappen qui étaient tout bonnement dans un état de grâce, l’ex-pilote Red Bull n’a rien pu faire. "Nous visions clairement la pole" , admet Vettel. "Cette qualification a été un peu désordonnée. "À la fin, il nous manquait trop de temps et cela nous vaut la troisième place. Nous avons fait deux tours rapides et finalement aucun des deux n’a été assez bon. Je dois avouer que c’est moi qui n’ai pas été assez bon."

Le gars de Heppenheim a peut-être perdu le titre ce samedi. Sur un circuit où il est délicat de doubler et où Hamilton vendra chèrement sa peau, Vettel ne part pas de la meilleure des manières. Son seul espoir est d’afficher un meilleur rythme en course que Hamilton et éventuellement le doubler au jeu des ravitaillements. Mais Ferrari a rarement brillé par ses choix stratégiques. "La course sera plus difficile depuis la deuxième ligne, mais nous avons une bonne voiture pour la course" , insiste Seb. "Je sens que nous n’avons extrait tout le potentiel de notre monoplace sur ce circuit."

La situation est inverse du côté de Lewis Hamilton. Auteur d’un tour magistral, le Britannique peut se mettre en orbite pour le titre s’il gagne dimanche. "Nous savions que les Ferrari en particulier mais aussi les Red Bull seraient dures à battre, donc c’est un moment incroyable pour nous quand on connaît les circonstances."

Dans le match Mercedes-Ferrari, les Gris ont clairement les épaules plus larges…





Suivez le GP de Singapour en direct