A onze secondes de Fernando Alonso au moment de son unique arrêt, Stoffel n’a pas pu profiter ensuite de sa stratégie et de la moindre usure de ses pneus « « médiums » suite à l’intervention de la voiture de sécurité. Mais vu sa position, 15e sur 19, Stoffel aurait dû être rappelé au stand pour chausser des pneus tendres comme plusieurs de ses concurrents. Une erreur tactique de McLaren. Ensuite, face à des rivaux mieux chaussés, la deuxième partie de course fut pénible. « Je n’avais plus de rythme, c’était bizarre, puis j’ai commencé à ressentir une grosse vibration, » expliquait le Belge forcément déçu par ce résultat.





Le team a inspecté la voiture après la course et découvert que le fond plat était détaché à l’avant ce qui faisait perdre à la monoplace pas mal d’appui. Pas l’idéal. Un week-end à oublier donc pour notre compatriote. Espérons que ce soit mieux dans deux semaines à Bakou.



Bien sûr cela n’expliquera pas les deux places perdues au départ, là où son équipier en a justement gagnées deux. Ni le fait qu’il a mis ensuite cinq tours à repasser Sergey Sirotkin. Pas facile de doubler un moteur Mercedes il est vrai, même avec le DRS, quand on manque cruellement de vitesse de pointe.