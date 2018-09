Le Belge satisfait de sa prestation singapourienne après être parti depuis la 18e place.

Stoffel Vandoorne n’avait plus fini à la porte des points depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne au début du mois de juillet où il avait terminé 11e. En terminant à la 12e place, le Belge a réalisé un résultat honorable sachant qu’il s’élançait depuis le 18e rang après avoir raté ses qualifs. Mais le pilote McLaren aurait justement pu espérer mieux s’il n’était pas parti si loin sur la grille.

« C’était un bon Grand Prix pour nous, je pense que mon seul défaut, c’était de partir depuis la 18e place », indique Vandoorne. « J’ai pris un bon départ mais je n’ai pas vraiment pu en profiter dans le premier tour avec tout ce qu’il s’est passé. J’ai ensuite livré une bonne course. Mon premier relais était assez bon, j’ai réussi à faire fonctionner les pneus pendant très longtemps. J’ai pu faire la différence en restant longtemps en piste avant de passer par les stands et ensuite disputer une bonne fin de course. »

Les prochains Grands Prix ne s’annoncent pas très favorables aux McLaren. Mais peu importe pour Stoffel qui sera désireux de montrer de quelle étoffe il est fait. A condition évidemment de connaître un week-end vierge du moindre souci et de ne plus jouer les valets pour Fernando Alonso.

« J’espère que cela se passera un peu mieux lors des prochaines courses et qu’on ne rencontrera pas de problèmes. », ajoute-t-il « Jusqu’à présent, j’ai vécu beaucoup de week-ends difficiles avec plein de problèmes lors des essais libres. Avec le niveau de performance de la voiture, tout doit être parfait pour pouvoir progresser. Il reste six Grands Prix à présent, je vais tenter de donner le meilleur, de faire mon boulot, avec l’équipe. C’est la seule chose que je peux faire. La situation n’est pas facile, mais je ne peux pas faire grand-chose en plus. Avec un week-end clean, sans soucis, cela devrait aller mieux. »