Le Belge vise néanmoins les points pour la course de ce dimanche.

Il n'y a pas eu de miracle. Comme il le craignait et comme on pouvait s'y attendre, Stoffel Vandoorne a échoué en Q2 où, avec une seule tentative (la deuxième a servi à rendre l'« aspiration » à Fernando Alonso, en vain, l'Espagnol ne pouvant faire mieux que treizième), il n'a battu que la Toro Rosso de Brendon Hartley, les deux MCL33 échouant à plus de deux secondes de la pole. Pas d'amélioration donc du côté des « Orange » manquant toujours cruellement de vitesse de pointe en raison de trop d'appui aérodynamique et donc de trop de traînée. Tout n'était donc visiblement pas la faute de Honda l'an dernier, les McLaren étant toujours parmi les plus lentes en lignes droites, même avec le moteur Renault.

« Notre résultat aujourd'hui est un peu décevant, mais on s'y attendait, » expliquait notre compatriote après la qualification. « La situation n'a pas changé depuis Bahreïn. On sait dans quelle direction on doit travailler mais il n'y aura pas d'améliorations notoires avant le premier GP européen en Espagne. »

La troisième place actuelle du championnat constructeurs ne reflète donc pas du tout la réalité. A ce stade, McLaren occupe plutôt la 7e position en termes de performances pures. « On devrait cependant être un peu mieux en configuration de course, » estime Stoffel. « Si on peut prendre un bon départ, on devrait à nouveau pouvoir jouer les points. Nous sommes plutôt mieux sur les longs relais avec les pneus tendres. Il va faire beaucoup plus chaud ce dimanche et cela nous avantage plutôt car pas mal de voitures devant nous devront s'élancer avec les gommes ultras-tendres qui risquent vite de surchauffer. »

Si Toro Rosso-Honda est derrière sur ce circuit favorisant la vitesse de pointe, on constate les progrès effectués par Force India. « Cela reste très serré dans le second peloton. Avec un bon départ, une bonne stratégie, de bons pitstops et une bonne gestion des pneus, il y a moyen de remonter. Mais il faudra tout optimaliser. »

On est en tout cas déjà loin du scénario que l'on nous avait vendu durant l'hiver avec l'espoir de se qualifier régulièrement en Q3. En six tentatives, les « McLaren Boys » ont déjà échoué six fois... Et on ne les entend plus trop se targuer d'avoir « un des meilleurs châssis. ». Avec beaucoup (trop) de charge aérodynamique, il est évident qu'une monoplace se comporte bien en courbes. Mais sur les circuits automobiles, il y a aussi des lignes droites et bénéficier d'une bonne vitesse de pointe est un élément essentiel.