Le Belge a retrouvé quelques fans belges en Australie.

Nettement plus détendu et disponible que l’an dernier, Stoffel Vandoorne a retrouvé quelques fans belges dans l’allée des stars menant au paddock. Il a posé avec une Belge vivant près de l’Albert Park puis s’est agenouillé pour caresser un labrador. Ensuite, entre deux briefings, toujours assisté des deux PR de McLaren, il a pris la pose pour la photo officielle de début d’année avec son nouveau casque sur lequel on aperçoit les stickers de Pétrobras, le nouveau sponsor pétrolier de McLaren.

« J’ai hâte que cela commence, » a confié le Belge qui fêtera ses 26 ans lundi en Australie. « Nos problèmes de fiabilité ont été résolus et l’objectif pour vendredi sera d’accumuler des tours et des données. » Objectif du week-end? « Des premiers points pour bien commencer l’année ce serait sympa pour mon annif."