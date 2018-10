Consultant de Gaëtan Vigneron sur la RTBF dimanche soir pour commenter le GP, Gwen Lagrue, responsable de la filière Mercedes et bras droit de Toto Wolff, n’a pas manié la langue de bois. À propos d’Esteban Ocon, il a déclaré : "Nous sommes sûrs à 100 % qu’il sera en F1 en 2020." Voilà qui ne doit pas plaire à Valtteri Bottas.

À propos de Stoffel Vandoorne, le Français a déclaré : "Il a été sacrifié par McLaren, une écurie pas propice aux jeunes pilotes. Sergio Pérez et Kevin Magnussen en ont déjà fait les frais ces dernières années. Mais quand vous avez un pilote comme Alonso incapable de passer en Q2, vous ne devez pas rejeter la faute sur les pilotes, mais plutôt vous remettre en question en tant qu’écurie. Ils se sont trop éloignés de la course."

Mais le plus important à propos de notre compatriote. "Nous n’avons jamais douté de son talent chez Mercedes. Nous lui avons proposé le volant chez HWA en Formula E, mais je peux aussi vous dévoiler qu’il va travailler pour nous dans le simulateur F1. Et qu’il fera peut-être des essais en F1. Nous l’apprécions beaucoup et nous avons besoin de son expertise. Mais il ne faut pas perdre espoir. La carrière de Stoffel ne s’arrête pas. Il pourrait avoir d’autres opportunités dans le futur."

Des propos qui font plaisir à entendre.