Le Belge a visité cet après-midi les nouveaux stands F1 avec terrasse.

A peine rentré de Chine, Stoffel Vandoorne n’a pas eu le temps de rester longtemps dans son appartement monégasque. Dès ce mercredi midi, le pilote McLaren était sur la pitlane du prochain GP de Monaco pour admirer les nouveaux stands déjà montés pour le GP se disputant dans plus d’un mois. Des infrastructures impressionnantes avec deux étages surplombant chaque box, le deuxième avec une terrasse d’où la vue, à la fois sur le port et sur la piste, doit être imprenable pour les supers VIP.

Si Francorchamps reste évidemment son GP de coeur, Monaco est clairement la course à domicile que Stoffel ne veut pas rater. Là-bas, même avec une monoplace inférieure aux autres, un super pilote sait encore se mettre en évidence. On espère que ce sera le cas les 26 et 27 mai prochains...