Stoffel Vandoorne, au volant de sa McLaren, s'est classé 20e et dernier de la première séance d'essais libres, vendredi matin à Singapour, théâtre du 15e Grand Prix de la saison en Formule 1. Sur le circuit urbain de Singapour, le Belge, qui devra quitter son écurie au terme de la présente saison, a signé un temps de 1:45.160, bien loin de l'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull), le plus rapide en 1:39.711.

Ricciardo a devancé son coéquipier néerlandais Max Verstappen (1:39.912) et l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), auteur lui d'un temps de 1:39.997. Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), leader du championnat du monde, a pris la 6e place en 1:41.232.

Vandoorne, qui sera remplacé par le Britannique Lando Norris chez McLaren la saison prochaine, a été plus d'une seconde plus lent que le Russe Sergey Sirtokin, 19e et avant dernier en 1:44.036 sur sa Williams. Le Courtraisien, qui a fait 11 tours, soit le plus petit total des pilotes, a vu son coéquipier espagnol Fernando Alonso prendre la 14e place en 1:42.630.

Une deuxième séance d'essais libres se déroulera dans l'après-midi, avant la troisième et les qualifications prévues samedi. La course, remportée en 2017 par Hamilton, se disputera dimanche en nocturne.