Moins de quatre jours après avoir quitté Francorchamps, les pilotes de GP se sont retrouvés ce jeudi à Monza pour la veillée d'armes du GP d'Italie. Tous sauf un: Lewis Hamilton absent et excusé pour "raisons personnelles". Le Britannique était sans doute encore attendu à une fiesta ou un défilé de mode. Mais il arrivera ce soir à Milan et sera bien au volant de sa Mercedes dès vendredi.



Deuxième du championnat 17 points derrière le Britannique depuis son succès de dimanche dernier à Francorchamps, Sébastian Vettel s'est lui expliqué suite à une petite bêtise hier lors d'un show dans les rues de Milan au cours duquel l'Allemand a malencontreusement effectué une petite touchette à faible vitesse et endommagé l'aileron avant de sa Ferrari. Un petit accident à plus de 100.000 euros... "Je me suis de suite excusé auprès du team," a confié le quadruple champion. "En fait, j'ai été surpris car la voiture était équipée du volant de Ki mi. Et la palette pour actionner l'embrayage est de l'autre côté. Le temps que je m'en rende compte et boum."





Dans le paddock où l'on continue beaucoup à parler de 2019, tout le monde est pour l'instant resté à sa place. Lance Stroll a bien visité les ateliers de Force India, pardon Racing Point, cette semaine mais il roulera encore pour Williams ce week-end. Esteban Ocon a quant lui confirmé à un de nos collègues de Nextgen qu'il avait "bien été mouler un siège à Woking mais qu'effectivement il était trop grand pour la MCL33."



Une chance pour notre Stoffel Vandoorne qui conserve donc pour l'instant son volant. Et qui devrait être fixé sur son sort chez McLaren avant la fin du mois prochain. L'écurie de Woking a en effet déclaré lors d'une vidéo conférence avec des partenaires qu'elle comptait dévoiler le nom du futur équipier de Carlos Sainz Jr avant la fin du troisième trimestre, soit fin septembre. Le Belge est en concurrence avec le jeune réserviste Lando Norris (à qui il devra céder son volant ce vendredi matin lors des premiers essais libres) et les actuels deux pilotes Force India, Esteban Ocon (si le châssis 2019 est plus long) et Sergio Pérez.



Au cas où il n'y a pas de place de titulaire pour lui, il restera l'option de redevenir réserviste ou un transfert dans une autre écurie. Mais les options de ce côté ne sont plus très nombreuses. Et après que Fred Vasseur ait confirmé cette semaine que son ancien champion ne faisait pas partie des candidats pour 2019, il ne reste plus réellement que la piste Toro Rosso même si Stoffel ne répond pas du tout au profil recherché...