Formule 1 Même à 0-10 en, Stoffel Vandoorne ne panique pas :

Quarante points à huit, sept arrivées dans le Top 10 à trois, dix à zéro en qualifications et six derniers GP sans la moindre unité, Stoffel Vandoorne souffre clairement en cette première moitié de saison de la comparaison avec son équipier Fernando Alonso.

"Je me sens nettement moins à l’aise dans la monoplace 2018 qu’au volant de celle de l’an dernier," nous avoue le Belg+-e, le teint hâlé et le ton décontracté. "Fernando est clairement le pilote le plus expérimenté au monde avec une mauvaise voiture."

(...)