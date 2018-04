Pour la première fois depuis six Grands Prix, les deux principaux rivaux et candidats au titre, Sebastian Vettel et Lewis Hamilton, se retrouveront en première ligne cet après-midi à Bakou au départ (14h10) du GP d’Azerbaïdjan. La dernière fois que les deux quadruples champions s’étaient élancés côte à côte remonte au GP des États Unis, le 22 octobre à Austin.

Car derrière, après avoir aligné deux secteurs "violets" (record), Kimi Raikkonen a un peu trop dérapé au dernier virage, le second pilote Ferrari échouant finalement au 6e rang derrière les Red Bull de Daniel Ricciardo et Max Verstappen.

Pas de première ligne 100 % rouge donc comme à Shanghai, mais une deuxième place accrochée par un Lewis Hamilton assez satisfait. Et prêt à renouer avec le succès.

"Ferrari a une monoplace très performante cette année, mais on s’est bien amélioré et on est revenu dans le coup," se réjouissait le pilote étoilé après avoir devancé son équipier Valtteri Bottas de plus de deux dixièmes et demi. "Ce tracé est le 5e où il est le plus facile de doubler. Je compte bien rendre la vie dure à Sébastian." © AFP

La grille de départ

1re ligne 1. Sebastian Vettel (All/Ferrari) 2. Lewis Hamilton (G-B/Mercedes)

2e ligne 3. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 4. Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull-Renault)

3e ligne 5. Max Verstappen (P-B/Red Bull-Renault) 6. Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari)

4e ligne 7. Esteban Ocon (Fra/Force India-Mercedes) 8. Sergio Pérez (Mex/Force India-Mercedes)

5e ligne 9. Carlos Sainz Jr (Esp/Renault) 10. Lance Stroll (Can/Williams-Mercedes)

6e ligne 11. Sergey Sirotkin (Rus/Williams-Mercedes) 12. Fernando Alonso (Esp/McLaren-Renault)

7e ligne 13. Charles Leclerc (Mon/Sauber-Ferrari) 14. Nico Hülkenberg (All/Renault)

8e ligne 15. Kevin Magnussen (Dan/Haas-Ferrari) 16. Stoffel Vandoorne (McLaren-Renault)

(McLaren-Renault) 9e ligne 17. Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso-Honda) 18. Marcus Ericsson (Suè/Sauber-Ferrari)

10e ligne 19. Brendon Hartley (N-Z/Toro Rosso-Honda) 20. Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari)

Suivez le GP en direct