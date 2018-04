Entretien exclusif avec Gérard Neveu, l'organisateur du championnat du monde d'endurance dont la Super Saison 2018-2019 débute à Francorchamps le 5 mai avec 37 bolides, Fernando Alonso et six constructeurs présents.

Le samedi 5 mai débutera, chez nous à Francorchamps, l'unique Super Saison du WEC qui s'étendra sur plus de treize mois au lieu de sept. Gérard Neveu, pouvez-vous nous rappeler pourquoi ce calendrier à cheval sur deux années ?

« C'est très simple. Nous voulons à l'avenir que la saison d'endurance se poursuive durant l'hiver et se termine en apothéose lors des 24H du Mans dont on ne changera pas la date. Dès lors, il fallait une année transitoire. On avait le choix entre faire une saison 2018 débutant en avril et se terminant mi-juin sur deux mois et demi ce qui n'aurait pas ressemblé à grand chose ou alors la tirer sur 2018 et 2019 avec deux éditions des 6H de Spa et deux du double tour d'horloge manceau ce qui est très spécial et valorisant. Le but au final étant de démarrer en septembre 2019 un championnat du monde d'endurance se déroulant à l'avenir de septembre à mi-juin, comme l'année scolaire. »