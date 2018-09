Tout va bien pour le meneur du Championnat du Monde. Cinq victoires et quatre deuxièmes places obtenues cette année lui confèrent une très belle avance au classement général provisoire où il règne avec 67 points d’avance sur Dovizioso et trois unités de plus sur l’inusable Rossi.

La messe n’est pas dite pour autant. Ainsi, lors de la première séance d’essais libres, il n’y en avait que pour Ducati, les deux motos d’usine de Lorenzo et Dovizioso, encadrant les machines privées du Pramac Racing, confiées à Petrucci et à Miller. Marc Marquez pointait en sixième position devant Rossi et Zarco. La 2e séance remit les pendules à l’heure par le truchement de Marc Marquez signant le meilleur chrono de la journée au guidon de sa Honda. Les deux Ducati officielles de Lorenzo et Dovizioso n’étaient pas loin.

Depuis quelques semaines, Lorenzo a pratiquement récupéré son aura d’antan. Les amateurs de suspense ne s’en plaindront pas puisque l’an prochain, il rejoindra son compatriote chez Honda. Marquez et Lorenzo, ce sera explosif ! Toujours présents, Crutchlow (Honda), Iannone (Suzuki) et Petrucci (Ducati) ont visé haut alors que la vie devient de plus en plus compliquée au sein de la famille Yamaha. Rossi et Vinales, à l’attaque, durent se contenter des positions neuf et dix. On était restés sans voix lors du GP de Saint-Marin où Xavier Siméon se vautra lors du 3e tour, prétextant que sa chute était due à son mauvais départ et à sa volonté de rejoindre rapidement le dernier groupe.

Avec la Ducati 2017, il doit absolument marquer les esprits au cours des trois prochains GP. Hier, Siméon prit les 21e et 22e positions, équivalant à un léger mieux. "S’habituer à une nouvelle moto n’est pas facile même si elle est plus performante que la précédente. À Misano, j’ai commis deux erreurs et elles m’ont pénalisé. J’ai recommencé le job ici et cela ne s’est pas mal passé même si, en moyenne, je perds 10 km/h en ligne droite par rapport à tous mes adversaires."

À revoir au plus vite…