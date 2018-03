Notre compatriote Stoffel Vandoorne a signé un encourageant dixième chrono lors des premiers essais libres. Et le pilote McLaren-Renault pense qu’il peut encore faire mieux ce week-end, surtout s’il pleut.

Resté bloqué au stand durant la moitié de la première séance pour vérifier son échappement après que l’écurie ait connu un souci (encore!) sur la voiture de Fernando, Stoffel Vandoorne a signé à deux reprises un encourageant dixième chrono, à huit centièmes seulement d’Alonso, huitième. Des débuts encourageants donc pour le Belge qui attend encore plus de ce week-end.

« Cette journée de vendredi a été positive dans son ensemble, je suis très content, » a déclaré le pilote de la McLaren MCL33 N°2. « Cela n’avait pas très bien débuté car j’ai dû rester dans le garage durant la moitié de la première séance pour un contrôle. Mais ensuite, j’ai pu rouler un maximum et accomplir le programme prévu. »

Avec à la clé le dixième temps, à une seconde et trois dixièmes de Lewis Hamilton. « Les trois grandes écuries sont toujours bien devant, mais derrière c’est très serré. Aujourd’hui, Haas nous a devancé mais nous avons le potentiel et les données pour faire mieux. La quatrième place des constructeurs, celle de « meilleur » du reste, est notre objectif. J’espère donc gagner encore une ou deux places lors de la qualif, surtout s’il pleut ce qui nous donnera encore un peu plus d’opportunités de démontrer les qualités de notre châssis. Selon les prévisions météorologiques , il devrait pleuvoir toute la journée de samedi et peut-être pour la course. Ce sera difficile sur un circuit urbain, mais c’est pareil pour tout le monde. Moi j’espère en tout cas qu’on pourra rouler sur le mouillé. Je suis confiant.»