Séance agitée pour le pilote Red Bull. Stoffel Vandoorne est lointain 19e.

La 1ère séance d’essais libres du Grand Prix d’Aerbaïdjan a déjà été marquée par un coup de théâtre avec la sortie de piste de Max Verstappen. Le Hollandais a perdu l’arrière de sa Red Bull au virage n°5 et est allé taper le mur du circuit de Bakou. Un début de saison vraiment chaotique pour Mad Max…

C’est Valtteri Bottas qui s’est montré le plus véloce avec un chrono en 1:44.242. Le pilote Mercedes ne précède que de 35 millième la Red Bull de Daniel Ricciardo. Les Force India ont l’air dans le coup en bord de Mer Caspienne. Sergio Perez a réalisé le 3e temps tandis que Esteban Ocon complète le Top 5. Les deux monoplaces roses encadrent la Mercedes de Lewis Hamilton.

Performances en demi-teinte pour les Ferrari qui ont plus que probablement caché leur jeu. Sebastian Vettel n’est que 10e tandis que son équipier Kimi Räikkönen est 15e. Du côté des autres prestations modestes, citons les Renault et les Haas. Nico Hülkenberg et Carlos Sainz sont respectivement 13e et 20e tandis que Romain Grosjean et Kevin Magnussen sont 14e et 18e.

Le grand écart est par ailleurs de mise chez McLaren-Renault. Si Fernando Alonso est crédité du 7e temps, Stoffel Vandoorne pointe à une lointaine 19e place. Le Belge a été l’auteur d’un moment cocasse pendant la séance quand il s’est plaint d’une odeur nauséabonde provenant de la pitlane. Nous n’avons pas envie de savoir de quoi il s’agit…