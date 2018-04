Kimi Räikkönen a signé le meilleur chrono avant de connaître une avarie en fin de séance…

Après Daniel Ricciardo et sa Red Bull dans la chaleur de l’après-midi, les Ferrari ont profité de la tombée de la nuit et de la baisse des températures pour verrouiller le haut du classement. Kimi Räikkönen a ainsi réalisé le meilleur temps de cette 2e séance d’essais libres à Sakhir. Le Finlandais a tourné en 1:29.817. Il a toutefois dû s’arrêter en bord de piste à 15 minutes du drapeau à damier en raison d’un écrou de roue mal serré. Rien de bien grave mais un incident bien désagréable pour Iceman…

Son équipier Sebastian Vettel ne termine qu’à 11 millièmes de seconde. Le Top 6 s’apparente à un tir groupé puisque les Mercedes de Valtteri Bottas (+ 0.563) et de Lewis Hamilton (+ 0.655) prennent les 3e et 4e places devant les Red Bull de Max Verstappen (+ 0.928) et de Daniel Ricciardo (+ 0.934). Septième chrono pour Nico Hülkenberg (Renault, + 1.403) devant Pierre Gasly (Toro Rosso, + 1.415) qui réalise un nouveau Top 10 ce vendredi. Le V6 Honda a-t-il repris vie dans le désert bahreïni ?

Quant à Stoffel Vandoorne, il complète le Top 10 après avoir concédé 1.605 sur Räikkönen. Le pilote McLaren-Renault est précédé par son équipier Fernando Alonso.

Troisième et ultime séance d’essais libres samedi à 15 heures locales (14 heures en Belgique).