La manche russe du championnat 2018 de Formule 1 s'élancera à 14h10, ce dimanche à Sotchi. Suivez l'évolution de la course en direct.

Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) s'est offert samedi la pole position du Grand Prix de Russie devant les rivaux au Championnat du monde de F1, son coéquipier britannique Lewis Hamilton et l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari).

Le circuit de Sotchi est celui sur lequel Bottas avait remporté sa toute première victoire dans la catégorie l'an dernier.

L'autre Finlandais Kimi Räikkönen (Ferrari) complètera la première au départ dimanche à 14h10 (13h10 françaises/12h10 GMT).

Eliminés dès la Q1, le Russe Sergey Sirotkin (Williams), le Belge Stoffel Vandoorne (McLaren), le Canadien Lance Stroll (Williams) et l'Espagnol Fernando Alonso (McLaren) occuperont les 7e et 8e lignes, devant les pilotes Red Bull et Toro Rosso.





Suivez l'évolution de la course: