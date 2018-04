La séance d’essais programmée cet après-midi en Corse en vue de la prochaine manche du Mondial a tourné à la catastrophe pour Guillaume de Mevius et Louis Louka.

Alors qu’il étrennait une toute nouvelle Peugeot 208 R5 après l’accident dont il avait déjà été victime dans la Clémentine lors du Spa Rally, l’équipage du RACB National Team a été victime d’une nouvelle grosse sortie de route. « Ils se sont faits surprendre dans un virage qui se resserre dans lequel ils passaient seulement pour la deuxième fois. Et c’était visiblement un mauvais endroit pour perdre le contrôle de la voiture, » expliquait l’ingénieur de l’équipe DG Sport Lionel Hansen. « Heureusement, après un check-up, Guillaume et Louis sont tous les deux sortis de l’hôpital et hormis un bobo au pied pour le pilote, ils sont indemnes. »

Ce qui n’est pas le cas de leur monture. Et comme, contrairement à Thierry Neuville en début de semaine, il s’agissait bien de leur voiture de course, le forfait pour la semaine prochaine est inéluctable. « On va reconstruire une auto pour le Rallye de Wallonie fin du mois, cela ne pose pas de problème, » rassure Hansen.

En attendant, on est bien sûr tous déçus pour nos jeunes compatriotes qui se faisaient une fête de participer à cette 4e joute du « Mondial » WRC