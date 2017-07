La nouvelle Porsche 911 RSR a remporté sa première victoire ce dimanche en championnat IMSA à Lime Rock (USA). Et comme si cela ne suffisait pas, la deuxième voiture, pilotée par Laurens Vanthoor et Gianmaria Bruni a assuré le doublé pour la marque allemande.

Porsche avait déjà décroché trois pole positions cette année dans le championnat américain IMSA, mais n'avait pas encore réussi à concrétiser en course. Cette fois, c'est l'Italien Gianmaria Bruni, associé à notre compatriote Laurens Vanthoor sur la #912, qui signait le meilleur temps des qualifs. Au départ, il profitait bien de sa position pour prendre la tête de la course. Mais un écart hors de la piste l'obligeait à rentrer au stand un peu plus tôt que prévu pour dégager l'herbe de la grille d'aération. Laurens Vanthoor prenait le relais mais le changement de pilotes sur la #911 était plus rapide et Patrick Pilet, relayant Dirk Werner, remontait en piste juste devant le Belge. Les deux Porsche résistaient ensuite aux assauts de leurs adversaires et signaient un retentissant doublé pour appuyer cette première victoire de la nouvelle 911 RSR de 510 ch.

© AFP



"Je suis heureux pour l'équipe et pour Porsche", commentait Laurens à l'arrivée. "La première victoire de la 911 RSR, complétée par notre deuxième place, constitue un grand résultat. C'est un rêve qui s'est réalisé pour moi. Nous avons pris le départ en pole position et avons pu occuper la tête de la course pendant un bon moment. Dommage que nous ayons dû ravitailler un peu plus tôt que prévu suite à cette petite excursion dans la pelouse. Personnellement, je suis un peu déçu, mais c'est la course. Le plus important, c'est la victoire pour Porsche. Je suis enchanté d'avoir pu contribuer au doublé."

Le duo Edwards-Tomczyc complétait le podium sur sa BMW M6, devant la Corvette C7.R de Garcia-Magnussen et la Ford GT de Westbrook-Briscoe.