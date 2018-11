Ce n'est un secret pour personne que Fernando Alonso quittera la Formule 1 au soir du Grand Prix d'Abou Dhabi pour s'adonner à d'autres occupations. En plus d'une deuxième participation aux 500 Miles d'Indianapolis, l'Espagnol devrait logiquement rempiler en WEC avec Toyota et retourner aux 24 Heures de Daytona à la fin du mois de janvier.

Mais l'Asturien ne compterait pas s'arrêter en si bon chemin avec une participation aux... 25 Heures VW Fun Cup ! Dans une publication sur son compte Instagram, Lando Norris, son futur remplaçant, indique que le double champion du monde lui aurait confié (de façon fort improbable) qu'il souhaitait disputer le double tour d'horloge réservé aux Coccinelles de compétition à Spa-Francorchamps dès 2019 ! Et d'ajouter que si Alonso est au départ, il est également partant pour être de l'aventure.

Evidemment, à moins que Pascal Witmeur ne passe par là avec une opération magistrale dont il a le secret, voir Alonso au départ de l'épreuve qui a fait la renommée de la VW Fun Cup à travers le monde serait trop beau pour être vrai et ne risque pas d'arriver de si tôt. Mais attention qu'il ne faut jamais dire jamais avec le rendez-vous n°1 de Kronos Events. Chaque année, les 25 Heures attirent nombre de 'pipoles' qui viennent profiter d'une épreuve à la fois relevée, accessible et bon enfant.

Dans tous les cas, la publication de Norris est très sympathique à l'égard de la VW Fun Cup qui n'est jamais contre un petit coup de projecteur international. Et si la participation d'Alonso aux 25 Heures devait un jour se concrétiser, gageons que Marc Van Dalen et Vanessa Bouchat, les G.O de Kronos Events, s'en frotteraient les mains. Reste un détail à résoudre: est-ce que le père Fernand sera-t-il considéré comme un pilote 'Top Gun' (la catégorie des 'pros' de la Fun Cup) au vu de son palmarès ? Vamos Fernando !