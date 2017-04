C’est ce jeudi, dans le très beau cadre du Club des V (comme Vaillante) réunissant régulièrement des passionnés de sport auto, qu’a été présentée la deuxième manche du Championnat du Monde d’Endurance qui se disputera, du 4 au 6 mai prochains, à Francorchamps.

Une compétition désertée par le géant Audi après dix-sept ans de présence et marquée comme souvent dans l’histoire par un duel entre deux grands constructeurs : Porsche et Toyota.

Comme on a déjà pu le voir lors de la première manche de Silverstone où la TS050 Hybrid des ex-pilotes de F1 Davidson-Buemi-Nakajima s’est imposée au sprint après 6 heures de lutte intense, la bagarre s’annonce serrée. Avec cette fois un avantage du nombre pour les Japonais débarquant pour la première fois chez nous avec trois LMP1 (avec Sarrazin-Kunimoto et le revenant Lapierre sur la 3e auto) afin de préparer au mieux leur revanche pour les 24H du Mans.

Battues en Angleterre alors qu’elles évoluaient en configuration Le Mans, c’est-à-dire avec peu d’appui aérodynamique, les 919 Hybrid sont bien décidées à riposter en Belgique, terre d’accueil d’un certain André Lotterer. Transféré d’Audi chez Porsche durant l’hiver, le Nivellois d’adoption se sent pousser des ailes à Francorchamps. Associé à Neel Jani et Nick Tandy, il aura à cœur de faire résonner l’hymne allemand (pour Porsche) samedi en huit.

Mais l’un des trois plus beaux week-ends de sport auto sur piste en Belgique, accessible pour seulement 31 euros (via le site www.fiawec.com), ne se résumera pas à un match Porsche-Toyota.

On assistera également à de belles courses dans la course en LMP2 et en GT.

La division 2 des protos est quasi devenue une formule monotype puisque dix des onze châssis sont des Oreca (un seul Ligier) et que la motorisation est depuis cette année unique avec un Gibson V8 4,2 litres de 600 chevaux. De quoi garantir encore plus de spectacle avec un niveau de pilotes jamais atteint puisqu’on retrouvera dans cette catégorie l’ex-champion du monde LMP1 Romain Dumas (sur une des deux Alpine) mais aussi les ex-pilotes de F1 Nelson Piquet Jr, Vitaly Petrov, Jean-Eric Vergne, Karun Chandhok ou Bruno Senna, partageant le volant de la Vaillante Rebellion N°13 avec Nicolas Prost.

Cela s’annonce très chaud également en GT Pro avec huit voitures représentant quatre marques : Ford, lauréat de la première joute, Ferrari, Porsche et Aston Martin

La spécificité de l’épreuve belge est qu’elle se dispute le samedi, entre 14h30 et 20h30. Les premiers essais libres sont programmés dès le jeudi 4 mai et la qualification aura lieu le vendredi après-midi. Cette dernière répétition générale avant Le Mans sera agrémentée d’un copieux programme annexe avec les World Series FR3.5 V8 (le leader s’appelle Pietro Fittipaldi, petit-fils d’Emerson), la Porsche GT3 Cup Challenge Benelux (on y annonce 35 autos et pas mal de pilotes belges) mais surtout le TCR International dont le plateau devrait dépasser pour la première fois la vingtaine d’autos avec au moins six pilotes locaux. De quoi compenser – un peu – l’absence de pilote national en WEC. Même si André Lotterer a toujours été considéré comme un Belge de cœur.