A la veille des 25H VW Fun Cup se déroulant ce week-end à Francorchamps, d’aucuns se demandaient si Jacky Ickx, autour de qui une bonne partie de la promotion de l’épreuve a été faite, prendrait réellement le volant de la Fun Cup 'X Family'…

On a eu une partie de la réponse dès la première séance d’essais qualificatifs, ce vendredi matin. Jacky y a effectivement participé. Quant à la course, il nous rassure: "Il est prévu que je roule", affirme-t-il. "Quand, je ne sais pas encore. Je ne prendrai pas le départ. Je ne sais pas combien de relais j’assurerai. Il faudra voir ce que je peux encore faire à mon âge, combien de temps je pourrai tenir au volant. Le but était de faire vivre une nouvelle expérience à mes enfants autres que Vanina et jusque là, c’est réussi. L’avantage est que nous ne cherchons pas la performance. Nous sommes là pour vivre de nouvelles choses en famille."

Malgré tout ce qu’il a vécu dans sa carrière, Jacky n’a jamais roulé dans un peloton aussi imposant que celui des 25H VW Fun Cup. "Ca, ça ne me pose pas de problème. Penser que mes enfants vont devoir le faire est autre chose. Ce n’est pas vraiment stressant, plutôt interpelant. Mais c’est une expérience à vivre. C’était tout autre chose pour mes parents quand j’étais en pleine activité. Je me rends compte qu’ils n’ont pas dû vivre. A l’époque, il n’y avait pas de téléphone, pas d’infos aussi développées qu’aujourd’hui. Et chaque année, au moins un pilote se tuait. Quelle angoisse ça a dû être pour ma mère…"

Si Jacky a signé un chrono très moyen le matin, Vanina Ickx a mis un point d’honneur à faire nettement mieux l’après-midi. Elle pointait un moment en 25ème position et s’élancera finalement autour de la 35ème place, puisque c’est elle qui prendra le départ.

"Quel stress!" avoue-t-elle. "J’ai déjà pris de nombreux départs mais dans un tel peloton, ça s’annonce impressionnant. Il est clair qu’on n’arrive pas à faire un tour tranquille. J’ai aussi besoin de retrouver le rythme car je n’ai plus roulé depuis 2011. Mais le plus important est que mes frères et sœurs soient déjà enchantés de l’expérience."