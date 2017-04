Double vice-champion du monde F1, vainqueur de huit GP, Jacky Ickx a aussi longtemps détenu le record de succès aux 24 Heures du Mans avec six victoires.

Six c’est aussi le nombre de X qu’il y aura sur la VW Fun Cup « Midnight Blue » que pilotera, avec ses cinq enfants Larissa, Vanina, Joy, Clément et Romain, le plus grand pilote belge de tous les temps lors des prochaines 25H VW Fun Cup. Il vient de l’annoncer lors d’une conférence se tenant au Club des V. Mais ses X là ne sont pas des pilotes encore à annoncer et encore moins des anonymes même s’ils seront là sans aucune prétention de résultat mais avec juste l’envie de passer un bon week-end en famille, comme les six Van de Poele l’an dernier. « L’esprit de la Fun Cup me rappelle un peu celui de l’origine du Dakar, » a expliqué l’icône du sport auto belge qui, à 72 ans, renfilera casque, gants et combi pour prendre du plaisir avec les siens. « Cela faisait longtemps que l’idée me trottait dans la tête. L’opportunité de faire une course avec mes enfants m’a de suite séduite. Et cela ne pouvait se concrétiser qu’en VW Fun Cup. »

Voilà un original et magnifique cadeau de « Monsieur Le Mans » pour célébrer les vingt ans de la VW Fun Cup. Des centaines d’amateurs se réjouissent déjà de pouvoir monter en piste en même temps que cette légende et de pouvoir partager leur passion avec la famille Ickx au grand complet. Les fans ne voudront pas rater cela. Et sans doute les mamans non plus… Bravo aux organisateurs pour ce très joli coup.

