Zak Brown a engagé dans son team United Autosport le seul adversaire de Fernando Alonso pour viser la triple couronne de Graham Hill.

Outre Fernando Alonso dont les débuts officiels chez Toyota et en WEC auront lieu à Francorchamps début mai, un autre grand nom du sport auto sera au départ des 24 Heures du Mans pour la première fois le 16 juin prochain : Juan-Pablo Montoya !

Agé de 42 ans, le Colombien aux 97 GP (avec 7 victoires et 13 poles à l'époque Wlliams-BMW) est un des pilotes les plus éclectiques toujours en activité puisqu'outre son très beau palmarès en F1, il a également remporté 15 victoires (dont deux fois les 500 Miles d'Indianapolis) en Indy Car, 2 succès en Nascar et les 24H de Daytona en IMSA. Excusez du peu.

« Il ne manque plus que Le Mans à mon tableau de chasse, » explique le bouillant sud-américain, une autre vraie légende du sport auto, le seul à pouvoir, en théorie, accrocher la triple couronne puisque lui compte déjà deux victoires à Indianapolis (2000 et 2015) et une au GP de Monaco de F1. «C'est chouette de pouvoir disputer enfin cette course que j'ai souvent suivie à la télévision. On ne sait jamais, peut-être que la victoire sera au bout du chemin. »

Ses chances de succès sont dix fois moindre toutefois que pour Fernando Alonso courant après le même record. Mais l'Espagnol, nettement plus jeune, doit lui encore gagner Le Mans puis retourner à Indianapolis (sans doute après sa carrière F1) pour tenter d'en faire de même.

Montoya pilotera une LMP2 (rappelons qu'il y aura dix LMP1 au départ), et pas la plus rapide puisqu'il s'agit de la Ligier JS P217 du team United Autosport de Zak Brown. En outre, ses équipiers Will Owen et Hugo de Sadeleer ne font pas partie des favoris de la catégorie. Un podium de classe serait déjà donc un bon premier pas pour « JPM » qui pourra peut-être revendiquer, si l'expérience lui a plu, un meilleur volant pour la suite.

Il est amusant de constater qu'après avoir fait rouler Fernando Alonso à Daytona cette année (sans succès et avec beaucoup de succès techniques), le patron de McLaren F1 Team, invite son principal rival dans la quête de cette fameuse « triple couronne » que seul Graham Hill a réussi à décrocher un jour. L'Espagnol ne serait certainement pas heureux que Montoya y arrive avant lui. La probabilité est certes faible, mais toujours plus grande que quand l'ex-double vainqueur d'Indy regardait le Mans à la télévision. Et si tout le battage fait autour du nouveau défi d'Alonso avait donné des idées (et l'envie) à Montoya de lui aussi entrer encore un peu plus dans l'histoire du sport auto ? On se réjouit en tout cas de revoir cet épicurien du sport auto, un tempérament que l'on adorait à l'époque où il faisait équipe avec Ralf Schumacher sur les Grands Prix.