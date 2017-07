Le niveau général des pilotes au départ des 24H de Spa ne cesse de croître. Cette année pas moins de 6 anciens pilotes de F1 seront au départ. Outre Giancarlo Fisichella, le seul à avoir remporté 3 Grands Prix et concurrent régulier des GT Series depuis quelques années, on pense à Olivier Beretta, Christian Klien, André Lotterer, Markus Winkelhock et Kamui Kobayashi, qui a roulé pour Toyota, Sauber et Caterham.

Kamui, comment se fait-il que vous soyez de la partie cette semaine aux 24H de Spa ?

"Le sponsor de la Mercedes AMG GT3 dont je partage le volant avec mes compatriotes Taniguchi et Kataoka est un sponsor personnel depuis de nombreuses années. J’ai accepté avec plaisir sa proposition de les aider pour cette première participation de l’équipe aux 24H de Spa, et même hors Asie."

Cela n’a-t-il pas posé de probl ème de rouler en Mercedes en étant pilote officiel Toyota en WEC ?

"Non, pas du tout. Les responsables de Toyota sont très ouverts vis-à-vis d’opportunités qui nous permettent d’approfondir notre expérience et de rester dans le rythme de la course."

On ne vous a pas vu souvent rouler en GT…

"Effectivement. Après avoir été écarté du team Caterham de F1, j’ai disputé seulement une saison complète en LMGTE sur une Ferrari 458 du team AF Corse. Aux 24H du Mans, avec Olivier Beretta et Toni Vilander, nous avons terminé 5e."

Puisqu’on parle de F1, en avez-vous définitivement tourné la page ?

"Non, pas du tout. On ne sait jamais. Entretemps, je reste actif en monoplace en roulant en Super Formula au Japon, au sein du team KCMG."

Aux dernières 24H du Mans, vous avez décroché la pole position sur votre Toyota. Ici, lors du test day, vous n’aviez pas fait mieux qu’un chrono autour de la 50e place. C’est surprenant, non ?

"Pas du tout. C’était un test day. J’étais là pour prendre la voiture en mains et le seul objectif était de régler la Mercedes pour cette piste."

Que pensez-vous de la Mercedes ?

"C’est une voiture facile à conduire. Elle fonctionne bien. Nous devrions vivre une belle course."

Les 24H de Spa sont-elles réputées au Japon ?

"Pour être honnête, pas vraiment, non. Ça n’a rien à voir avec les 24H du Mans. Mais icic, si le temps est sec, c’est le plus beau circuit au monde. Mais s’il pleut, pas du tout."

Quel est votre objectif dans ces 24 Heures ?

"La victoire, évidemment !"