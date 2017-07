La journée de dimanche fut pour la moins fructueuse du côté de nos meilleurs représentants belges sur 4 roues. Alors que Stoffel Vandoorne ouvrait enfin son compteur au volant de sa McLaren-Honda à l’issue du Grand Prix F1 de Hongrie, Thierry Neuville achevait le Rallye de Finlande au 6e rang. Une performance honorable sachant que le Saint-Vithois était en constante recherche de la performance aux 1000 Lacs.

Le fer de lance de l’équipe Hyundai réalise LA bonne affaire du week-end dans les forêts finlandaises. Profitant de l’abandon du leader Sébastien Ogier (Ford), Neuville se hisse au sommet du championnat avec 160 points, soit le même score que le Français ! Et Thierry pourrait bien enfoncer le clou en Allemagne, un rallye sur lequel il avait gagné sa 1ère épreuve en Mondial voici 3 ans. "Au vu de nos performances passées à l’ADAC Deutschland, je suis certain que nous serons encore performants là-bas cette année", confirme-t-il. "Toute l’équipe se serre les coudes afin de me permettre de conserver la tête du championnat face à Ogier."

Avant Neuville , jamais au grand jamais un pilote belge n’était parvenu à prendre les rênes du Championnat du Monde des rallyes à un quelconque stade de la saison. C’est dire si le résultat du dernier Rallye de Finlande est historique. Thierry et son copilote Nicolas Gilsoul sont désormais au sommet de la pyramide des Belges ayant réalisé une première en WRC.

Parmi les moments forts que la Belgique a connus en rallye, il y eut le premier podium au scratch décroché de mémoire par un noir-jaune-rouge en Mondial. C’était Bruno Thiry, 3e du Rallye de Côte d’Ivoire 1992. Un an plus tard, c’est au tour de Patrick Snijers de se mettre en évidence à Sanremo. Engagé sur une Ford Escort du team carolo RAS, le Flandrien signe le scratch dans l’ES15 de Pontremoli. Le 1e r pour la Belgique. Il finira 2e derrière l’Italien Cunico.

En 97, Freddy Loix dispute son 1er Monte-Carlo et arrache le scratch devant Carlos Sainz dans la spéciale-show de Monaco. Le lutin limbourgeois achève ainsi la 1re journée en tête du plus célèbre des rallyes, avant de finir 16e après plusieurs sorties de route.

Et puis, comment ne pas oublier la 1re victoire belge décrochée par François Duval en Australie en 2005 ? Alors, le duo Neuville-Gilsoul champion WRC au soir de la finale australienne ? Tous les fans du pays seront tenus en haleine lors des prochains mois…